Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (06.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) wird in Arizona 40 Milliarden Dollar investieren, so die Experten von XTB.Die ersten Kunden des Unternehmens würden wahrscheinlich Apple und NVIDIA sein. Die Investition sei eine der größten ausländischen Investitionen in der Geschichte der USA und die größte im Bundesstaat Arizona:Nach Angaben von Nikkei Asia werde das Werk in Arizona Ende 2023 und Anfang 2024 mit der Produktion einiger der modernsten Chips beginnen. TSMC beabsichtige, seine bestehenden Produktionskapazitäten zu verdoppeln und sich dort auf die modernsten Chips zu konzentrieren. Ursprünglich habe TSMC 5- und 4-nm Chips für das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro im Visier gehbt. Nach dem neuen Plan werde das Werk in Arizona diese Chips auch in der 3-nm-Technologie herstellen. Die Investitionen in die 3-nm-Erweiterung würden umfangreicher sein als die bisherigen 12 Milliarden Dollar.TSMC-Gründer Morris Chang habe bestätigt, dass TSMC die Produktion der neuesten Chips in 3-nm-Technologie in die USA bringen werde, habe aber auch gesagt, dass die Produktion in den USA 50% teurer sein werde als in Taiwan. Dennoch würden die in Needham ansässigen Chipmarktanalysten darauf hinweisen, dass das Unternehmen Fabriken in Japan und den USA den Vorzug geben sollte.Andere führende US-Chiphersteller, darunter Advanced Micro Devices und die Übernahme von Xilinx durch das Unternehmen, würden ebenfalls Gespräche über den Kauf von Produktionskapazitäten führen. Auch Samsung Electronics und Intel Corp. hätten ihre Chip-Produktionskapazitäten in den USA massiv ausgebaut.Sobald die Anlagen von TSMC in Betrieb seien, würden sie genug Chips produzieren, um die jährliche Nachfrage in den USA zu decken, so Ronnie Chatterji, der für die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich sei. Im November habe der Fonds von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, 4,1 Milliarden Dollar in den taiwanesischen Chiphersteller investiert.