Börsenplätze TSMC ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

76,40 EUR +0,79% (09.03.2023, 16:21)



NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

84,29 USD +0,96% (09.03.2023, 16:08)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (05.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Es sei eine der großen Überraschungen des bisherigen Jahres gewesen: Bereits wenig Monate nach dem Einstieg beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sei Warren Buffetts Berkshire Hathaway schon wieder fast komplett raus gewesen. 86% der Position verkauft! Der Grund seien Buffett zufolge geopolitische Bedenken gewesen.Es gebe bessere Orte, um sein Geld anzulegen, habe Buffett in einem Interview vor einigen Wochen gesagt. Diese Woche habe ein weiterer Top-Investor Bedenken angemeldet und einen anderen Grund genannt. Derek Lin, Fondsmanager bei Uni-President Asset Management, sage, er habe den Kursrückgang am Jahresanfang nicht genutzt, um seine Position aufzustocken. Lin halte v.a. die nachlassende Eigenkapitalrendite bei TSMC für alarmierend. Eine Expansion nach Übersee führe zu höheren Kosten und geringerer Effizienz führen.Die Bruttomarge bei TSMC sei zuletzt um rund sechs Prozentpunkte auf 56,3% gesunken. TSMC habe diese Entwicklung u.a. mit der Expansion nach Übersee und der zyklischen Entwicklung in der Halbleiterindustrie begründet. Lin zufolge dürfte es für TSMC "sehr schwierig sein, die Kapitalrendite in fünf bis zehn Jahren auf dem heutigen Niveau zu halten".Beruhigend für Investoren: Lin habe eine bessere Option für Zukäufe gefunden, aber nicht verkauft. Rund 2,5% des Fonds würden wohl weiterhin in TSMC stecken. "Der Aktionär" teile aber die Einschätzung, dass es derzeit attraktivere Investments gebe, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link