Börsenplätze TSMC ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

95,70 EUR +3,12% (09.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

102,80 USD +2,86% (09.06.2023, 22:00)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Ausnahme von NVIDIA hätten viele Halbleiterhersteller in der abgelaufenen Quartalssaison eher mit gemischten Gefühlen auf die für das zweite Quartal erwartete Geschäftsentwicklung geblickt. Reihenweise seien Investoren auf Besserung im zweiten Halbjahr vertröstet worden. Der heute veröffentlichte Umsatzbericht vom weltweit größten Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor lasse allerdings aufhorchen und sorge zur Stunde für kräftige Gewinne bei Halbleiteraktien.Ohne Taiwan Semiconductor gehe für Halbleitwerte wie AMD , NVIDIA und QUALCOMM im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Denn im Unterschied zu Intel seien diese "fabless", würden also über keine eigene Chipfertigung verfügen. Auch Apple kaufe hier im großem Stil ein und sei einer der wichtigsten Kunden der Taiwaner. Nicht umsonst sei Taiwan Semiconductor, kurz TSM bzw. TSMC, in der Vergangenheit vielfach als das wichtigste Unternehmen der Welt bezeichnet worden: Die leistungsstärksten Prozessoren, egal ob CPUs, Grafikeinheiten oder System-on-Chips (wie sie vor allem in mobilen Geräten zum Einsatz kämen) würden ausnahmslos aus den Fabriken von TSMC stammen. Intel und Konkurrent Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) seien technologisch abgehängt.Nicht umsonst würden die monatlich veröffentlichten Umsatzberichte von TSMC daher als wichtiger Stimmungstest und Indikator für aktuelle Entwicklungen in der Halbleiterindustrie gelten. Habe es hier im März und April gegenüber dem Vorjahr noch recht trist ausgesehen, könnten sich die heute veröffentlichten Zahlen für Mai mehr als sehen lassen.Mit umgerechnet rund 5,75 Mrd. Dollar Umsatz im Mai hätten sich TSMCs Halbleitererlöse gegenüber dem Vorjahr zwar das dritte Mal infolge rückläufig entwickelt. Allerdings sei der Vorjahresmonat erstens bereits ein äußerst erfolgreicher Monat für das Unternehmen und die Hürde damit eine entsprechend hohe gewesen und zweitens seien die Erlöse gegenüber dem April um ganze 19 Prozent gestiegen. Das lasse Investoren darauf hoffen, dass sich die Erholung in der Halbleiterbranche früher und rascher vollziehen könnte, als viele Unternehmen (darunter TSMC selbst) in Aussicht gestellt hätten.Wer an der Aufbruchsstimmung bei Chip-Aktien teilhaben möchte, ohne die fortgeschrittenen Bewertungen insbesondere bei den KI-Überfliegern AMD und NVIDIA zu bezahlen, findet in TSMC eine attraktiv bewertete Alternative, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Taiwan Semiconductor.