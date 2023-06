Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TSMC ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

91,50 EUR -0,11% (06.06.2023, 13:28)



NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

98,05 USD -0,90% (05.06.2023, 22:00)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Der wichtige NVIDIA-Zulieferer peile infolge einer schwachen Nachfrage nur noch das Minimum seiner für 2023 angekündigten Capex-Spanne an. Schlechte Nachrichten, welche bei einigen Halbleiteraktien die Rally ausbremsen könnten - doch es gelte zu differenzieren.Auf der Hauptversammlung von TSMC habe der Verwaltungsratschef Mark Liu am Dienstag gesagt, dass die Investitionsausgaben für dieses Jahr nur am unteren Ende der Spanne von 32 bis 36 Mrd. USD liegen dürften. Dagegen habe der Manager die Prognose bekräftigt, wonach der Umsatz auf Dollarbasis im ersten Halbjahr um rund ein Zehntel zurückgehen sollte. Im Gesamtjahr 2023 dürfte der Erlös im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich nachgeben.Den Grund für diese verhaltene Prognose habe Liu ebenfalls geliefert: Der schwache Endverbrauchermarkt rund um Notebooks oder Smartphones nach dem Corona-Boom der vergangenen zwei Jahre. Es gebe aber bereits erste Lichtblicke. "Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Phase der Bestandsanpassung", habe Liu gesagt. "Aber die Kunden bauen jetzt ihre Lagerbestände ab und wir sehen eine Erholung in einigen Endmärkten."Für Halbleiterzulieferer wie den Wafer-Fertiger Siltronic oder den Hersteller von Lithografie-Anlagen ASML sei die eingedampfte Capex-Spanne dennoch negativ zu werten. Denn selbst wenn TSMC mit einer Erholung rechne und sich zuversichtlich zeige, dass im kommenden Jahr wieder "starkes Wachstum" vorgewiesen werden könne, dürften die Zulieferer die Zurückhaltung beim Aufbau neuer Kapazitäten in diesem Jahr spüren.Dass sich TSMC in einer Übergangsphase befinde, bremse das Potenzial der Aktie ein. Bei NVIDIA bleibe die Ampel für Anleger dagegen auf Grün, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.