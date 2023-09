Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, NVIDIA.



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen.



Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Der Umsatz von TSMC sei im August den zweiten Monat in Folge geklettert. Diese gute, sequentielle Perfomance sei ein kleiner Lichtblick im schwächelnden Chip-Sektor. Für eine Entwarnung sei es jedoch noch zu früh. Denn der starke August dürfte insbesondere auf die Bestellungen von NVIDIA und Apple zurückzuführen sein.Nach dem Corona-Boom leide TSMC auch im August noch unter der rückläufigen Nachfrage. Ende vergangener Woche, habe der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger berichtet, dass gegenüber dem Vorjahresmonat die Umsätze um 13,5 Prozent geschrumpft seien.Immerhin: Gegenüber dem Juli sei dem taiwanesischen Halbleiterriesen ein Umsatzanstieg von 6,2 Prozent gelungen. TSMC liefere damit einen weiteren Hinweis darauf, dass die Prognose für das dritte Quartal wohl erreicht werden dürfte. Denn zähle man die Daten aus dem Juli mit denen aus dem August zusammen, habe TSMC bereits 69 Prozent der Umsatzschätzung erwirtschaftet und damit leicht über dem historischen Durchschnitt der letzten fünf Jahre gelegen, der im Vergleichszeitpunkt nur bei 66 Prozent gelegen habe.Die Stärke des Auftragsfertigers dürfte insbesondere auf Bestellungen von NVIDIA und Apple zurückzuführen sein. Denn die Nachfrage nach den A100/H100-KI-Beschleunigern bleibe sehr hoch und das neue iPhone 15 stehe in den Startlöchern.Matt Bryson von Wedbush habe aber gewarnt, dass es wenig bedeutsame Veränderungen im breiteren Geschäftsumfeld gegeben habe, die für ein überraschendes Ergebnis im dritten Quartal sorgen dürften.Der KI-Hype beim Großkunden NVIDIA greife TSMC unter die Arme, könne aber an der breiten Marktlage nichts ändern. Die TSMC-Aktie befinde sich daher nach wie vor in einem mittelfristigen Abwärtstrend.Anleger bleiben hier an der Seitenlinie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Aktien von Apple und NVIDIA sind dagegen Long-Empfehlungen. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link