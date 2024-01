NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen.



Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (18.01.2024/ac/a/n)



Der weltweit führende Chipkonzern habe ein schwieriges Jahr 2023 unerwartet stark beendet. Das Schlussquartal sei für den wichtigen Apple- und NVIDIA-Zulieferer weitaus besser verlaufen als das Vorquartal und habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die überraschenden Ergebnisse seien v.a. auf die steigende Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz zurückzuführen, insbesondere durch den Hauptkunden NVIDIA. Das Unternehmen blicke optimistisch in die Zukunft.Anleger würden dies als ein Zeichen für eine beginnende Branchenerholung werten, weshalb die Aktie aktuell mehr als 8% zulege. Die Chipindustrie habe zuletzt mit der getrübten Verbraucherlaune und der überraschend schwachen Erholung Chinas nach der Corona-Krise zu kämpfen gehabt.Die jüngsten Quartalsergebnisse von Taiwan-Semiconductor würden die starke Position des Unternehmens im Bereich der KI-Halbleitertechnologien widerspiegeln. Für risikobewusste Anleger bleibe die TSMC-Aktie weiterhin interessant, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)