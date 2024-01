NYSE-Aktienkurs TSMC ADR-Aktie:

112,70 USD -0,29% (19.01.2024, 16:15)



ISIN TSMC ADR-Aktie:

US8740391003



WKN TSMC ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol TSMC ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services (19.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor-Aktienanalyse von Needham & Co:

Die Analysten von Needham & Co bestätigen ihre Einschätzung für die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) nach dem Gewinnanstieg im vierten Quartal erneut mit "buy".

Die Analysten von Needham & Co würden anmerken, dass TSMC aufgrund verschiedener Modellierungspunkte, die das Management in der Telefonkonferenz zur Verfügung gestellt habe, alle überbauten Kapazitäten vollständig abbauen und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bis Ende 2024 wiederherstellen könnte. Auch wenn die Auslastung der TSMC-Fabriken in diesem Jahr noch immer unter dem historischen Durchschnitt liege, dürfte 2025 ein starkes Jahr für anhaltendes Umsatzwachstum und eine Erholung der Investitionsausgaben werden, so das Unternehmen in einer Research Note.

Die Analysten von Needham & Co bewerten die Aktie von Taiwan Semiconductor weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde nun auf 133 USD taxiert. Zuvor habe es sich auf 115 USD belaufen. (Analyse vom 19.01.2024)