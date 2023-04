Angesichts dieser Summen dürfe man aber nicht vergessen, dass die Kosten eines ungebremsten Temperaturanstiegs über die 1,5-Grad-Marke hinaus kaum zu beziffern wären. Zu ihnen würden auch die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Folgen des Klimawandels wie den Anstieg des Meeresspiegels, extremer Wetterereignisse sowie Nahrungsmittel- und Wasserknappheit zählen. Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen seien daher nicht nur notwendig, sondern auch langfristig wirtschaftlich sinnvoll.



Dem privaten Sektor komme eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der globalen Umweltprobleme zu. Zum einen könne der Privatsektor mit Maßnahmen zur Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks und über Nachhaltigkeitsinitiativen zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft für alle beitragen. Vor allem aber würden institutionelle Anleger sowie private Geldgeber eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung der Transformation übernehmen.



Die Mittelbereitstellung für Unternehmen und Projekte, die zum Kampf gegen die globale Erwärmung und andere Umweltprobleme beitragen würden, stelle eine potenziell lohnende und wirkungsvolle Anlagestrategie dar. Allerdings könne diese auch mit höheren Risiken verbunden sein und sorgfältige Analyse sowie professionelle Unterstützung sind daher wichtig.



Das Anlagespektrum sei breit und reiche von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz über Lösungen für eine grüne Infrastruktur einschließlich des öffentlichen Nahverkehrs, Bike-Sharing oder "grüner" Gebäude. Auch Bereiche wie nachhaltige Landwirtschaft sowie Unternehmen, die nachhaltige Anbaumethoden oder Produkte zur Reduzierung der Umweltbelastung entwickeln würden, seien unter langfristigen Anlageperspektiven attraktiv. Innovative Lösungen für die Abfallbewirtschaftung könnten dazu beitragen, die Abfallmenge auf Deponien zu verringern und die Kreislaufwirtschaft zu fördern.



Private und institutionelle Investoren würden schon heute zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Zukunft für alle beitragen und ihr Beitrag werde noch wichtiger werden. Der Tag der Erde erinnere zugleich daran, dass sich Übergang zu einer klimaneutralen Ökonomie nur gemeinsam bewältigen lasse.







