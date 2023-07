Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

126,18 EUR -1,05% (28.07.2023, 08:13)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

139,88 USD -0,86% (27.07.2023)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (28.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem überraschend starken Quartal plane T-Mobile US, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, ihre Ziele für das laufende Jahr hochzuschrauben. Zudem gebe die Unternehmensleitung optimistische Prognosen für Kundenzuwachs und operativen Gewinn. Trotz alledem seien die Zahlen nicht gut angekommen.Der Telekomanbieter T-Mobile US wolle nach einem überraschend guten Quartal im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen. So dürfte die Tochter der Deutschen Telekom 2023 zwischen 5,6 und 5,9 Millionen Vertragskunden von sich überzeugen, wie sie am Donnerstag in Bellevue mitgeteilt habe. Bislang habe T-Mobile-Chef Mike Sievert mit 5,3 bis 5,7 Millionen gerechnet. Branchenkenner seien allerdings bereits von einer Erhöhung ausgegangen.Auch beim operativen Gewinn ohne die Verzerrung durch die Endgeräte-Vermarktung (ber Core EBITDA) sei der Manager etwas optimistischer geworden. Dabei würden sich auch die Synergien mit der übernommenen Sprint auswirken, die sich nun am oberen Ende der bisherigen Spanne von rund 7,5 Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro) einpendeln dürften.Im zweiten Quartal habe T-Mobile US unter dem Strich 2,2 Milliarden Dollar verdient, nachdem im Jahr zuvor hohe Kosten im Zusammenhang mit der Sprint-Fusion das Unternehmen in die roten Zahlen gerissen hätten. Der Umsatz sei um 2,8 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar geklettert. Bei den Vertragsneukunden habe T-Mobile US nach Abzug von Kündigungen fast 1,6 Millionen mehr und damit deutlich mehr als von Fachleuten erwartet verzeichnet.Dabei scheinen die Kunden zufrieden mit den T-Mobile-Dienstleistungen zu sein. "Zum ersten Mal haben wir die niedrigste Abwanderungsrate in der gesamten Branche gemeldet", habe sich Sievert stolz gezeigt. Das gelte allerdings nur für Vertragskunden, während ähnlich viele Prepaidkunden wie im Vorjahr gekündigt hätten.Unterdessen halte der Manager Sievert bereits Ausschau nach neuen Wachstumsfeldern, nachdem die Entwicklung auf dem Mobilfunkmarkt allmählich an Dynamik verliere. T-Mobile fokussiere sich darauf, Internetkunden zu Hause mit Internet zu versorgen. Dabei nutze das Unternehmen seinen Vorsprung bei der 5G-Abdeckung und könne damit auch ländliche Gebiete erreichen. Im abgelaufenen Quartal seien 509.000 Neukunden hinzugekommen und damit mehr als von Analysten gedacht. Insgesamt zähle T-Mobile mittlerweile rund 3,7 Millionen Internetkunden und damit etwa halb so viel, wie es im Jahr 2025 sein sollten.Unter dem Strich laufe es bei T-Mobile US. Die langfristigen Aussichten würden intakt bleiben.Investierte Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 115 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2023)