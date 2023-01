Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

131,52 EUR -0,99% (24.01.2023, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

144,37 USD -0,52% (23.01.2023, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (24.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Tochter der Deutschen Telekom , T-Mobile US, wolle laut einem Medienbericht für den Zukauf des Billiganbieters Mint Mobile bis zu etwa einer Milliarde Dollar auf den Tisch legen. Neben einer Fixsumme von 350 Millionen Dollar stehe eine erfolgsabhängige Komponente im Raum, habe das "Manager Magazin" am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet. Umgerechnet wären das bis zu 920 Millionen Euro.Ein Telekom-Sprecher habe sich auf Nachfrage nicht dazu äußern wollen. Der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns solle den Zukauf bereits durchgewunken haben, habe das Magazin weiter berichtet. Das Gremium müsse größeren Übernahmen zustimmen. Bis zum Abschluss des Geschäfts dürften aber noch einige Wochen vergehen, habe es geheißen.Bereits Mitte Januar seien erste Gerüchte über den Plan aufgekommen. Mint Mobile gehöre seit 2019 zum Teil dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") und ziele auf besonders preissensible Kunden.Das Unternehmen nutze für seine Dienste das T-Mobile-Funknetz und biete günstigere Tarife an als große Anbieter wie Verizon oder AT&T . Um die niedrigen Preise realisieren zu können, verzichte Mint Mobile auf Verkaufspersonal und Shops im Einzelhandel. Stattdessen würden die Tarife ausschließlich online beworben.Beide Aktien sind weiterhin attraktiv, die Mutter ist etwas konservativer, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.