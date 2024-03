NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

160,61 USD -0,20% (22.03.2024, 21:30)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der T-Mobile US-Aktie (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) und erhöht das Kursziel.T-Mobile US dürfte ein solides erstes Quartal mit einem Wachstum des Serviceumsatzes von 2% im Jahresvergleich, einem Wachstum des Kern-EBITDA von 7% und einem Wachstum des normalisierten Gebühren-Cashflows von 25% verzeichnet haben, heiße es in einer am Samstag veröffentlichten Studie. Citigroup habe ihr sein Modell für einen besseren Nettozuwachs bei den Postpaid-Telefonen in der Nähe des Konsenses aktualisiert, während sie ihre EBITDA-Prognose mit einer etwas höheren Belastung des Back-Ends als ursprünglich erwartet abgeschwächt habe, was teilweise auf das bessere Telefon-Wachstum gegenüber früheren Schätzungen zurückzuführen sei.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die T-Mobile US-Aktie bestätigt und das Kursziel von 176 auf 184 USD angehoben. (Analyse vom 23.03.2024)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:147,72 EUR -0,53% (25.03.2024, 14:10)