NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

163,29 USD +0,06% (10.01.2024, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank stufen die Aktie des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) weiterhin mit "sector perform" ein und erhöhen das Kursziel von 180 USD auf 185 USD.Scotiabank sehe den Ergebnisberichten für das vierte Quartal für die US-Telekommunikationsunternehmen neutral entgegen. T-Mobile und AT&T seien nach wie vor die Favoriten der Scotiabank innerhalb ihrer US-Coverage-Liste, wobei Verizon im Zuge der langsamen Neupositionierung seines Mobilfunkgeschäfts in der Rangliste aufsteige. Scotiabank habe die Kursziele erhöht, nachdem sie die Fremdkapitalkosten angepasst habe, um die niedrigere Laufzeitstruktur von Unternehmensanleihen seit dem dritten Quartal zu berücksichtigen. Scotiabank bevorzuge weiterhin Unternehmen mit einem höheren Anteil an drahtlosem gegenüber drahtgebundenem Geschäft und konzentriere sich dabei auf Unternehmen mit steigenden Wachstumsaussichten für den freien Cashflow.Die Analysten der Scotiabank behalten ihr Rating "sector perform" für die T-Mobile US-Aktie. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:148,82 EUR -0,07% (11.01.2024, 11:32)