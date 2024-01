Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

146,00 EUR -2,64% (26.01.2024, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

162,50 USD +0,31% (25.01.2024, 21:59)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Der US-Mobilfunkkonzern habe mit seinen Q4-Zahlen und der Prognose für 2024 die Anleger nicht begeistern können. Die Deutsche Telekom-Tochter habe im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD verzeichnet, was deutlich hinter den Schätzungen der Analysten von 1,90 USD zurückgeblieben sei. Eine Enttäuschung, da sich der Umsatz auf 20,48 Mrd. USD belaufen und damit über den erwarteten 19,64 Mrd. USD gelegen habe.Der Service-Umsatz sei im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3% auf rund 62 Mrd. USD gestiegen, wobei T-Mobile US insbesondere auf ein Wachstum der Postpaid-Umsätze von 6% hingewiesen habe. Der Anstieg basiere auf der Zunahme der Kundenzahl um 5,9 Mio. auf knapp 120 Mio.. Das Plus liege damit aber unter dem 2022er-Wert. Im laufenden Jahr rechne T-Mobile US mit bis zu 5,5 Mio. neuen Kunden.T-Mobile US blicke nach dem durchwachsenen Schlussquartal immerhin optimistisch auf 2024 - zumindest beim operativen Ergebnis. Das EBITDA im Kerngeschäft solle im laufenden Jahr auf 31,3 bis 31,9 Mrd. USD steigen, was ein Wachstum von 9% in der Mitte der Spanne bedeuten würde. Damit sei dieser Wert dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 2023 sei beim operativen Gewinn ein Wachstum von rund 10% auf etwas mehr als 29 Mrd. USD verzeichnet worden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: