Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

136,80 EUR +3,32% (27.07.2022, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

137,895 USD +2,98% (27.07.2022, 15:38)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (27.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Höhere Kosten für die Fusion mit Sprint hätten T-Mobile US unter dem Strich das zweite Quartal verhagelt. Im vorbörslichen Handel gehe es für die Aktie der Telekom-Tochter dennoch rund 3,6 Prozent nach oben. Denn nicht nur sei das bereinigte Betriebsergebnis besser als erwartet ausgefallen, sondern auch die Prognose sei nach oben geschraubt worden.Angefangen mit dem Netto-Kundenzuwachs, der 2022 nun zwischen 6,0 und 6,3 Millionen (zuvor 5,3 bis 5,8 Millionen) liegen solle, habe T-Mobile US durch die Bank die Ziele erhöht.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Leasingumsätze solle auf Jahressicht nun bei 26 bis 26,3 Milliarden Dollar liegen, habe die Deutsche-Telekom-Tochter am Mittwochmittag mitgeteilt. Bislang habe Unternehmenschef Mike Sievert 25,8 bis 26,2 Milliarden Dollar erzielen wollen.Zudem dürften die Synergien aus dem Zusammengehen mit dem Konkurrenten Sprint größer ausfallen als bisher gedacht. T-Mobile US rechne nun auf Jahressicht mit Einsparungen von 5,4 bis 5,6 Milliarden Dollar, was an beiden Enden der Spanne je 200 Millionen Dollar mehr als bislang seien.Der Grund: Auch die Kosten im Zusammenhang mit der Fusion in der Tendenz seien höher ausgefallen als bislang gedacht. Im zweiten Quartal hätten entsprechende Ausgaben in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar dazu geführt, dass T-Mobile US unter dem Strich einen Verlust von 108 Millionen Dollar habe hinnehmen müssen.Die Aktie von T-Mobile US sei aktuell eine laufende Empfehlung des "Aktionär" und die guten Zukunftsaussichten dürften helfen, die Papiere auch in der zweiten Jahreshälfte weiter anzutreiben. In der Vergangenheit habe zudem die Deutsche Telekom nach seiner Tochter oft selbst die Jahresziele angepasst. Die Deutsche Telekom lege die Zahlen am 11. August vor. (Analyse vom 27.07.2022)Mit Material von dpa-AFX