Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

150,90 EUR +6,96% (28.10.2022, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

150,054 USD +6,70% (28.10.2022, 16:28)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Dank eines weiterhin kräftigen Kundenzustroms habe der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Prognose abermals erhöht. T-Mobile-Chef Mike Sievert habe bei Vorlage der Resultate für das dritte Quartal vom bislang stärksten Anstieg der Vertragskundenzahl in der Unternehmensgeschichte gesprochen. An der Börse seien Zahlen und Ausblick gut angekommen, die T-Mobile US-Aktie lege aktuelle fast 7% zuzu. Im DAX ziehe die Deutsche Telekom-Aktie ebenfalls an.T-Mobile US könne einmal mehr mit starken Zahlen überzeugen. Die Aktie bleibe attraktives Investment. Auch die Mutter Deutsche Telekom profitiere und führe den DAX am Freitag an. Konservativere Anleger könnten hier ebenfalls weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link