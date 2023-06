NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

131,19 USD -5,56% (02.06.2023, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (05.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von HSBC:Adam Fox-Rumley, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS), senkt aber das Kursziel von 185 auf 165 USD.Nachdem Bloomberg berichtet habe, dass Amazon.com in den Mobilfunkmarkt einsteigen wolle und damit die Preisgestaltung und das Kundenwachstum bedrohe, lägen bei den US-Telekommunikationsunternehmen die Nerven blank, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausverkauf der T-Mobile US-Aktie am Freitag sei zwar übertrieben gewesen. Es müsse aber ein zusätzliches Risiko eingepreist werden.Adam Fox-Rumley, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse da "buy"-Rating für die T-Mobile US-Aktie bestätigt und das Kursziel von 185 auf 165 USD reduziert. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:122,32 EUR -0,18% (05.06.2023, 13:32)