Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Analysten hätten sich bei T-Mobile US zu Wort gemeldet. Diejenigen von MoffettNathanson würden "market perform" sagen. Sie würden sich dabei auf ein zukünftig erwartetes nachlassendes Kundenwachstum berufen. Damit würde man dem Unternehmen letztendlich mangelnde Innovationskraft unterstellen. Ihre Begründung findet der Experte von "Der Aktionär" nicht nachvollziehbar. Der US-Markt sei zwar gesättigt, aber nach Ansicht des Experten gebe es gar keinen Anlass anzunehmen, dass man bei T-Mobile einen Gang zurückschalten werde. Man sollte sich bei T-Mobile US keine Gedanken machen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2023)