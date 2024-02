Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

149,34 EUR -0,56% (09.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

160,93 USD -0,53% (08.02.2024, 22:00)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) befindet sich seit Ende August 2023 in einer weiteren Aufwärtsbewegung und konnte dabei bis zum 19. Januar auf 165,94 USD hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie in weitgehend gleichmäßigen Bewegungen um den 10er-EMA angestiegen. Korrekturen seien dabei im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen. Aktuell bewege sich die Aktie an der Unterstützung um 160 USD seitwärts und führe eine Konsolidierung im Aufwärtstrend durch.AusblickDie T-Mobile US-Aktie sei auf der Unterseite gute durch die Unterstützung um 160 USD abgesichert, die zudem durch den 50er-EMA verstärkt werde. Nur leicht darunter verlaufe die Ichimoku-Wolke im Tageschart aufwärts, die dem Titel ebenfalls eine Unterstützung biete und durch die Steigung ebenfalls weiter hochziehende Kurse bei dem Papier von T-Mobile US andeute. Zudem werde die Aktie saisonal unterstützt, wo in US-Wahljahren bis Ende Februar mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen sei. (Analyse vom 09.02.2024)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie: