Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (27.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verluste, die in den vergangenen Wochen aufgelaufen seien, halte der Aktienprofi für völlig überzogen. Zusammen mit Sprint habe T-Mobile US 30%-Marktanteil in den USA. Längerfristig gesehen dürfte das eine Cash-Maschine werden. Im Bereich von 150 USD sehe der Börsenexperte eine größere Hürde, die es zu nehmen gebe. Deswegen habe es zuletzt eine sehr interessante Chance gegeben, in die T-Mobile US-Aktie einzusteigen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:124,00 EUR +0,27% (27.06.2023, 16:31)