NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

144,69 USD -3,50% (28.04.2023, 16:26)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (28.04.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der T-Mobile US-Aktie sei es nicht zum Knall gekommen. Die Aktie notiere im Minus, weil man die Vorgaben der Analysten nicht ganz habe treffen können. Die wichtige Zahl der neuen Abonnenten habe die Erwartungen verfehlt. Allerdings sei man jetzt auf einem sehr hohen Niveau, wenn man die letzten Quartalszahlen vornehme. Man habe da sehr viele neue Kunden und Marktanteile gewinnen können. Das immer zulasten der etablierten großen Konkurrenten. Bei der T-Mobile US ist Schwäche immer eine gute Gelegenheit gewesen, die Aktie mal einzusammeln - die Marke von 140 USD wäre ein guter Einstiegszeitpunkt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:131,42 EUR -3,34% (28.04.2023, 16:34)