Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

137,14 EUR -0,15% (01.02.2023, 16:35)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

149,43 USD +0,08% (01.02.2023, 16:39)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TM5



NASDAQ-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (01.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) unter die Lupe.Seit Jahren sei die US-Tochter der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Im vierten Quartal habe der Mobilfunkkonzern seinen Gewinn nun trotz zurückgehender Umsätze deutlich angehoben. Die Aktie reagiert an der Wall Street zunächst zwar kaum auf die Zahlen, dennoch bleibe das Chartbild stark.T-Mobile US entwickele sich weiter stärker als die Wettbewerber AT&T und Verizon und bleibe das wichtigste Standbein der Mutter Deutsche Telekom. Die T-Mobile US-Aktie habe sich zuletzt von den jüngsten Tiefs gelöst und bleibe aussichtsreich. Mit der deutschen Mutter hätten Anleger die etwas konservativere Alternative, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)