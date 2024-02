NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (19.02.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US: Bodenbildung nach Rücklauf - ChartanalyseDie T-Mobile-Aktie (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) befindet sich seit Ende August mit dem Verlaufstief bei 131,47 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Bis zum 19. Januar habe das Papier bis 165,94 USD ansteigen können, bevor es dann zu einem Rücksetzer gekommen sei, der aktuell noch laufe. Am Freitag habe T-Mobile US den 50er-EMA erreicht, sei hier aber wieder nach oben angeprallt und könnte die Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend in diesem Bereich beenden.Die T-Mobile-Aktie befinde sich aktuell in einer langen Seitwärtsbewegung, die als Bodenbildung nach dem Rücklauf dienen könnte. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt und die Aktie verlaufe weiterhin über der Ichimoku-Wolke sowie dem 50er-EMA im Tageschart. Es könnte nun zu einem erneuten Abprall nach oben und einem Hochlauf zum Widerstand bei 165 USD erfolgen. Ein erstes bullisches Signal wäre dabei ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA. (Analyse vom 19.02.2024)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:148,48 EUR -0,26% (19.02.2024, 08:55)