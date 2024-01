NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS).Citi habe T-Mobile nach der jüngsten Kursentwicklung von der Focus List gestrichen. T-Mobile bleibe mit einer unveränderten These die beste Kaufempfehlung innerhalb der Gruppe, da die Citi weiterhin die Chancen für das Unternehmen sehe, die Serviceumsätze schneller als die Kategorie zu steigern, die Margen zu erhöhen und den Aktionären Kapital in einem höheren Tempo zurückzugeben.Die Analysten der Citigroup stufen die T-Mobile US-Aktie nach wie vor mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 176,00 USD. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:149,12 EUR +0,13% (11.01.2024, 12:29)