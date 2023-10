Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (05.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das passende Reiseziel zu finden könne so manchem Urlauber im Vorfeld die Nerven kosten. Künstliche Intelligenz solle den Prozess erleichtern und gleichzeitig Kosten sparen. TUI wolle bei der Reise-KI ganz vorne mitspielen. Werde der Megatrend am Ende ein neuer Kurstreiber für die zuletzt arg gebeutelte Aktie?Am Montag habe TUI einen ersten "Digital Hub" im portugiesischen Porto eröffnet. Den Technologiestandort gebe es schon seit 2017, bisher habe es sich jedoch um ein Software-Entwicklungszentrum in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Cocus gehandelt.Am dem neuen "Digital Hub" würden zunächst 150 Experten an der Weiterentwicklung der TUI-App und integrieren KI-Technologien arbeiten. Bis Jahresende solle die Belegschaft auf 200 Mitarbeiter anwachsen. Zwei Hubs in Polen und Indien sollten folgen."Die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen zukünftig planen und buchen, wird das grundlegend verändern", habe TUI-IT-Chef Pieter Jordaan kürzlich verkündet. Der Touristikriese sei bereits fleißig am Testen: Mithilfe von ChatGPT hätten Probenutzer personalisierte Urlaubsvorschläge erhalten. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, werde TUI die KI bis Ende des Jahres auch in Deutschland anbieten.Anleger, die das Risiko nicht scheuen, können auf dem gegenwärtigen Niveau einen Fuß in die Tür setzen und eine Trading-Position starten, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". Ein enger Stopp bei 4,70 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link