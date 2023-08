Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (21.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei zuletzt - in einem schwächelnden Gesamtmarkt - gen Süden gerauscht und habe sich dabei am Freitag bedrohlich nahe der psychologisch wie charttechnisch wichtigen 6-Euro-Marke genähert. Immerhin stünden zum Wochenauftakt grüne Vorzeichen vor dem Tourismus-Titel. Derweil wolle TUI in einem neuen (alten) Geschäftsfeld Fuß fassen.Die Hannoveraner möchten das Geschäft mit Nachtzügen wiederbeleben. Vor drei Jahrzehnten habe TUI das eingestellt, nun gebe es wieder eine Verbindung. Seit Juli fahre nämlich der so genannte TUI City Express. Betrieben werde er vom niederländischen Start-up Green City Trip, mit dem der Reisekonzern die Züge gemeinsam vermarkte. Auftakt sei im vergangenen Winter der TUI Ski Express von den Niederlanden nach Österreich gewesen - damals allerdings noch ohne Halt in Deutschland.Doch das solle erst der Anfang sein. "Wir wollen Routen von Stockholm bis Italien aufbauen", habe jüngst Sebastian Ebel gesagt. Nur spanische Badeorte würden ausscheiden, da Gleise dort eine breitere Spurweite als in Mitteleuropa hätten. Zwölf Züge könnten künftig nötig sein, nicht bloß der TUI-City-Express. Urlauberzüge seien ein "spannendes Thema".Dass mit Nachtzügen richtig Geld zu verdienen sei, glaube Ebel jedoch nicht. Aber im Zuge einer dynamischen Paketierung mit Übernachtungen und sonstigen Leistungen wie Ausflügen und Events werde ein Schuh daraus, so der TUI-CEO. Hintergrund: TUI habe bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass man neben dem angestammt-traditionellen Geschäft "Pauschalreise" zukünftig verstärkt auch einzelne Leistungen verkaufen wolle.Kurzum: Die TUI-Aktie, die am Montag zwei Prozent zulegen kann, ist derzeit eine Halteposition, zumal auch das Chartbild keine Urlaubsgefühle aufkommen lässt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: