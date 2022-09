Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (15.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe."Die Kunden werden mit zuletzt an ihrem Urlaub sparen", sehe TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert den Wintermonaten positiv entgegen. Reisepreise würden laut des Unternehmens kein Inflationstreiber sein, da sie schon im Frühjahr verhandelt worden seien. Die TUI-Aktie lege derzeit um fast 5% zu.Das Chartbild der TUI-Aktie habe sich am Donnerstagmorgen leicht aufgehellt. Sie stehe an der 50-Tage-Linie bei 1,59 Euro. Könne der Titel diese nachhaltig überwinden, könnte ein neues Kaufsignal generiert werden. Die TUI-Aktie sei jedoch der 1,50-Euro-Marke weiter gefährlich nahe. Falle der Kurs darunter, würden schnell weitere Verluste drohen.Trotz der guten Aussichten auf die Wintersaison sei der Chart weiter angeschlagen, mit weiteren Rücksetzern müsse daher gerechnet werden. "Der Aktionär" sehe bei der TUI-Aktie kein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis und rate deshalb von einem Kauf ab, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2022)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:1,6085 EUR +4,72% (15.09.2022, 11:21)