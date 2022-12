Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,71 EUR +1,54% (13.12.2022, 20:43)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,7185 EUR +2,57% (13.12.2022, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (13.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Reisekonzern TUI gehe die Rückzahlung der verbliebenen Staatshilfen aus der Corona-Krise an. Mit frischem Geld von Anteilseignern wolle der Konzern bis Ende 2023 die gewährten Hilfsgelder des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zurückzahlen, mit denen der deutsche Staat ihn angesichts des Geschäftseinbruchs infolge der Pandemie vor dem Untergang gerettet habe. Dabei gehe es den Angaben zufolge um mindestens 730 Millionen Euro plus Zinsen. Das nötige Geld wolle der Konzern mit der Ausgabe neuer Aktien zusammenbekommen.Die TUI-Aktie habe am Abend auf die Nachrichten leicht negativ reagiert. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate habe das Papier im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt rund ein halbes Prozent an Wert verloren.Für die Rückzahlung habe die TUI-Führung eine neue Vereinbarung mit dem WSF geschlossen. Dabei gehe es um eine Stille Einlage und eine Optionsanleihe, mit der der Fonds den Konzern gestützt habe. Im Zuge der neuen Vereinbarung verzichte der WSF den Angaben zufolge bis Ende 2023 auch auf das Recht, die Stille Einlage in neue TUI-Aktien zu wandeln und damit selbst Großaktionär des Konzerns zu werden. Zudem wolle TUI die Kreditlinien der Staatsbank KfW reduzieren, die sich den Angaben zufolge derzeit auf 2,1 Milliarden Euro belaufen würden."Zügige Rückführung der Staatshilfen war immer unser Ziel", sagte der neue Vorstandschef Sebastian Ebel, der die Konzernführung Anfang Oktober vom langjährigen TUI-Chef, Fritz Joussen, übernommen habe. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für die Rückzahlung gekommen. "Die TUI ist stabil und auf dem Weg zurück zu nachhaltigem, profitablem Wachstum."Damit die Rückzahlung der Staatshilfen wie geplant gelinge, müssten noch die Aktionäre und die EU-Kommission zustimmen. Die Anteilseigner sollten auf der Hauptversammlung im Februar 2023 zunächst einer Kapitalherabsetzung von knapp 1,8 Milliarden auf nur noch 179 Millionen Euro zustimmen. Der Herabsetzungsbetrag von rund 1,6 Milliarden Euro solle in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt und nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden.In diesem Zuge sollten die TUI-Aktien im Verhältnis zehn zu eins zusammengelegt werden - sprich: Wer vorher zehn Aktien besitze, habe danach nur noch eine. Dadurch solle der Unterschied zwischen dem erwarteten Börsenkurs nach der Aktienzusammenlegung und dem geringsten Ausgabebetrag in Höhe des Nominalwerts von einem Euro deutlich vergrößert werden. Dies ermögliche Kapitalerhöhungen zu marktüblichen Konditionen, habe es geheißen. "Ich bitte unsere Aktionärinnen und Aktionäre, diesem Weg und dem Fahrplan zur Umsetzung zuzustimmen", habe Ebel gesagt.Der ebenfalls neue Finanzvorstand, Mathias Kiep, sehe in dem Vorhaben die Chance, die Verschuldung des Konzerns zu senken. "Mit einer so möglichen vollständigen Rückzahlung der WSF-Hilfen und der Reduzierung der KfW-Kreditlinien stärken wir unsere Bilanz, wir profitieren von geringeren Zinszahlungen und wir gewinnen weitere finanzielle und unternehmerische Flexibilität bei der Umsetzung unserer Strategie für künftiges profitables Wachstum", habe der Manager gesagt."Der Aktionär" habe zuletzt geraten, bei TUI am Seitenrand zu bleiben. Diese Strategie habe sich bislang ausgezahlt. Wenn weitere Details zu der Kapitalmaßnahme bekannt sind, findet auch eine Neubewertung der Situation statt, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur TUI AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2022)