TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) (-8,0%) beabsichtigt eine Kapitalerhöhung im Volumen von voraussichtlich EUR 1,6 bis 1,8 Mrd. durchzuführen, um die Corona-Staatshilfen im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) sowie der staatlichen Förderbank KfW zurückzahlen zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit dem WSF solle man sich auf einen Ausstieg aus den Hilfen bis Ende des Jahres 2023 geeinigt haben. Die Ankündigung hätten die ansonsten guten Quartalszahlen überschattet, wo man in allen Segmenten in die Gewinnzone zurückgekehrt sei sowie den verbesserten Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2022/23 gegeben habe.



Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) (+3,1%) habe trotz eines für die Bekleidungsindustrie herausfordernden Marktumfeldes in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinnanstieg um 24% auf EUR 3,1 Mrd. verzeichnet. Bezogen auf das dritte Quartal sei ein Plus von 6% auf EUR 1,3 Mrd. zu Buche gestanden. Auch das Umsatzwachstum lasse sich mit +11% im Berichtsquartal sehen. Kräftig (+19%) würden auch die Umsätze im Online-Segment zulegen, welches im Jahr 2024 bereits 30% zum Konzernumsatz beitragen solle. (15.12.2022/ac/a/m)

