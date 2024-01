Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (15.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) zu kaufen.Die Aktien von Unternehmen aus der Reise- und Luftfahrtbranche wie TUI, Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) und Lufthansa seien schwach in das Jahr 2024 gestartet. Dennoch könnte es ein gutes Jahr für den Sektor werden, denn laut einer neuen Studie solle sich das Reiseverhalten der Deutschen im laufenden Jahr wieder an das Vor-Corona-Niveau annähern."Wir erwarten für das Jahr 2024 eine Nachfrage auf dem Niveau von 2019, dem bisherigen Rekordjahr", habe Studienautor Martin Lohmann von der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) aus Kiel gesagt. Bemerkenswert sei vor allem das stabile Reiseverhalten der Deutschen.Die FUR-Forscher würden erwarten, dass die deutschsprachige Bevölkerung 2024 etwa 70 Millionen Urlaubsreisen mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen machen werde. Vor der Pandemie habe die Zahl bei rund 71 Millionen Reisen gelegen. Dieser Wert sei im ersten Corona-Jahr 2020 um fast 30 Prozent eingebrochen und habe sich nach vorläufigen Daten auf gut 69 Millionen Urlaube 2023 erholt.Im November hätten den Angaben zufolge bereits rund zwei Drittel der Deutschen einen oder mehrere Urlaube geplant. Mit Blick auf die Krisen in der Welt habe sich Lohmann gelassen gegeben: "Wir hatten in den vergangenen fünf Jahrzehnten nie einen Tourismus unter paradiesischen Bedingungen", habe er gesagt. Es habe immer Krisen gegeben, nur Ort und Art hätten sich geändert.Die jüngste Studie spreche dafür, dass die Luftfahrt- und Tourismusbranche die coronabedingte Nachfrage-Delle endgültig überstanden habe."Der Aktionär" rät zum Kauf von TUI und Ryanair, wobei die Papiere der Iren gegenüber den Aktien der Lufthansa aufgrund der höheren Gewinnmargen und der besseren Kostenstruktur zu bevorzugen sind, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link