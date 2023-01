Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der weltweit führenden Touristikkonzerne und bietet für seine 27 Millionen Kunden - davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften - integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (23.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie zeige sich auch am Montag stabil. Zwei Nachrichten scheinen das Papier zu stützen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Zum einen sehe der Tourismuskonzern einen Aufwärtstrend bei teuren Reisen, wie die "Börsen-Zeitung" jüngst berichtet habe. Zum anderen wolle man sich nun auch flexibel à la Booking, Expedia und Co aufstellen und touristische Einzel-Leistungen anbieten.Konkret habe TUI für Kunden in Schweden jüngst ein Portal zur direkten Buchung von Hotels und anderen Unterkünften gestartet - der Verkauf solcher Einzelangebote solle auf weitere Länder ausgedehnt werden. Im Laufe des Jahres solle es auch für den deutschen Markt freigeschaltet werden. Dies sei Teil der Strategie, klassische Pauschalreise-Pakete durch flexible, individuell kombinierbare Bestandteile zu ergänzen.Der Konzern wolle mit dem Konzept "Accommodation only" (nur Unterkunft) einen größeren Teil vom wachsenden Markt der Solo-Buchungen abbekommen. Dabei gehe es zunächst um die Vermittlung reiner Unterkünfte. Bisher seien hier vor allem Anbieter wie Booking.com und Expedia oder auch Vergleichsportale wie Trivago stark. Skandinavien mache für TUI den Anfang. Das erste eigene digitale Hotelportal in Schweden laufe seit Mitte Dezember. "Im Februar rollen wir das Portal in Norwegen, Dänemark und Finnland aus", heiße es.Zu Beginn seien über 15.000 Hotels und gut 50 verschiedene Reisegebiete enthalten, habe es geheißen. "Wir ergänzen kontinuierlich weitere." Die Preise sollten - je nach Nachfrage - flexibel kalkuliert und nicht vorab festgelegt sein. Vor der Buchung würden zudem Sehenswürdigkeiten oder Vorschläge für Ausflüge angezeigt.Nach diesem Höhenflug müssten investierte Anleger jederzeit mit Rücksetzern rechnen. Auch fundamental sehe "Der Aktionär" aufgrund der Schuldenproblematik und der anstehenden Kapitalerhöhung mit vorheriger Kapitalherabsetzung mehr Risiken denn Chancen.Kurzum: Die Aktie ist weiterhin kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link