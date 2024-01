Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,008 EUR -0,09% (04.01.2024, 21:29)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,002 EUR -0,37% (04.01.2024, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (04.01.2024/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TUI lasse seine Aktionäre über einen Rückzug von der Londoner Börse abstimmen. Bereits Anfang Dezember habe das Management zur Vorlage von Geschäftszahlen in Aussicht gestellt, die Notierung der TUI-Aktie aus London wieder nach Frankfurt zu verlegen. Damit könnte die Papiere ein neues - auch für die weitere Kursentwicklung - wohl besseres Zuhause finden.Konkret könnten die Hannoveraner dann womöglich in den Index der mittelgroßen Werte, den MDAX, zurückkehren, sofern die entsprechenden Kriterien der Deutschen Börse erfüllt würden. Die Resonanz zu einem Delisting in London sei von Aktionärsseite her positiv gewesen, habe es nun am Donnerstag in der Einladung zur Hauptversammlung am 13. Februar geheißen. Daher solle auf dem virtuellen Treffen darüber abgestimmt werden.Anders als noch vor einigen Jahren seien inzwischen drei Viertel der TUI-Aktien in deutschem Besitz und würden in Deutschland gehandelt, habe Finanzvorstand Mathias Kiep Anfang Dezember gesagt. Zuletzt hätten mehrere Investoren einen Wechsel der Börsennotierung angeregt. TUI habe das Listing der Aktie nach der Fusion mit der früheren Veranstaltertochter Tui Travel vor rund neun Jahren nach London verlegt.Aus Sicht der TUI-Spitze würde eine Notierung nur noch in Deutschland die Kosten senken und weitere Vorteile bringen, etwa bei der Erfüllung der EU-Regeln an Eigentum und Kontrolle von Fluggesellschaften. Einem Delisting in London müssten die Aktionäre mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen zustimmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: