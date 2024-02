DER AKTIONÄR hat für die TUI-Aktie ein längerfristiges Kursziel von 11 Euro ausgegeben. Eine Enttäuschung könnte den Touristik-Titel jedoch auch wieder drücken. Eine Stop-Loss-Order bei 5,50 Euro bewahrt vor schmerzhaften Verlusten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,498 EUR +0,90% (09.02.2024, 18:01)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,448 EUR +0,69% (09.02.2024, 17:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (09.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Europas größter Touristik-Konzern TUI lege in der nächsten Woche seine Geschäftszahlen vor. Der kleinere Reise-Anbieter Lastminute.com ( ISIN NL0010733960 WKN A111FU ) habe gestern mit seinem vorläufigen Ergebnis überzeugen können. Interessant könnte es bei TUI nach den Zahlen auch auf der Hauptversammlung werden. Dann entscheide sich ein Stückweit die Börsenzukunft des Unternehmens.Lastminute.com habe gemäß vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Jahr mehr umgesetzt. Zudem sei die Profitabilität dank Kosteneinsparungen und Mehrverkäufen gestiegen. Insbesondere bei den "dynamischen Ferienpaketen" habe das Schweizer Unternehmen im ersten vollen Jahr ohne Corona-Beschränkungen stark zugelegt. Diese würden als besonders margenstark gelten.Der Umsatz sei im letzten Jahr um sechs Prozent auf 321,3 Mio. Euro geklettert, habe die Firma am Donnerstag gemeldet. Besonders in H1 habe Lastminute dabei allerdings von den corona-bedingt immer noch schwachen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitiert. So habe das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr noch bei 15 Prozent gelegen. Ab März 2022 seien die Vergleichswerte nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen dann wieder deutlich höher gewesen und das Wachstum sei entsprechend geringer ausgefallen. In Q4 habe die Gruppe sogar einen Umsatzrückgang von vier Prozent auf 59,8 Mio. Euro hinnehmen müssen.Doch das Online-Reisebüro konzentriere sich seit dem letzten Jahr vor allem auf die Profitabilität, schreibe Cash. So sei der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) um satte 27 Prozent auf 39,7 Mio. Franken gestiegen. Den Reingewinn für 2023 habe das Unternehmen vorerst noch nicht publiziert.Das Ergebnis der Schweizer könnte ein Hinweis auf die Zahlen zum ersten Quartal (bis Ende Dezember) des laufenden Geschäftsjahres von TUI sein. CEO Sebastian Ebel werde die Zahlen am kommenden Dienstag-Morgen im Rahmen eines Presse-Calls vorlegen. Und auch der Ausblick auf das weitere Jahr 2024 verspreche Spannung.Ebenfalls am 13. Februar würden die TUI-Aktionäre zur Hauptversammlung zusammenkommen. Dort werde unter anderem darüber abgestimmt, ob TUI die Londoner Börse LSE verlasse und seine Börsennotiz wieder nach Deutschland verlege, wo sie bis vor zehn Jahren notiert gewesen seien. Der Konzern aus Hannover sei 2014 nach der Fusion mit der britischen Tui Travel an die Londoner Börse abgewandert. Drei Viertel der Anteilseigner müssten mindestens zustimmen.Sollte am 13. Februar alles so laufen, wie vom TUI-Management geplant, würde der Reisekonzern bereits am 8. April in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse einziehen. Nach der vierteljährlichen Index-Überprüfung im Juni winke wieder eine Aufnahme in den MDAX. Ab Montag, 23. Juni, könnte die Aktie dann wieder ein Mitglied im Index der mittelgroßen deutschen Werte werden.JPMorgan-Experte Pankaj Gupta sehe die TUI-Aktie dann außerdem auch im MSCI Eurozone Small Cap Index, sobald die formal notwendigen Änderungen erfolgt seien.Im Vorfeld des wichtigen Termins könne die TUI-Aktie am Freitag im Xetra-Handel fast zwei Prozent auf 6,53 Euro zulegen. Dabei halte sie sich weiter oberhalb der 200-Tage-Linie, die bei 6,10 Euro verlaufe.Ein guter Start in das Geschäftsjahr und die mögliche Entscheidung der Hauptversammlung, die Notierung an der LSE aufzugeben, um die Liquidität in Deutschland zu konzentrieren, könnten die Katalysatoren für eine weitere Aufwertung der TUI-Aktie sein. Wer darauf spekulieren möge, kaufe auf aktuellem Niveau nach.