Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (20.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie tue sich nach wie vor schwer, die wichtige 5,63er Marke nachhaltig zu überwinden. Zur Wochenmitte notiere der Tourismus-Titel im frühen Handel erneut über dieser Hürde. Hoffnung mache aus Anlegersicht zum einem das Wintergeschäft und eine - mit Blick auf das Kursziel - durchaus positive Analysteneinschätzung.Die Schweizer Großbank UBS habe nämlich die Einstufung für TUI auf "neutral" mit einem Kursziel von 644 Pence (7,45 Euro) belassen. Demnach hätte die Urlaubsaktie noch rund 31 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Laut Analyst Cristian Nedelcu in seiner ersten Reaktion auf letzte Signale vor dem Quartalsbericht des Tourismuskonzerns erschienen die Preistrends robust, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Die Winterbuchungen hätten aber nicht ganz das Niveau von 2019 vor der Pandemie erreicht.Hintergrund "Buchungs-Update": Insgesamt lägen die Buchungszahlen bei 96 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, aber zu Preisen, welche um 27 Prozent gestiegen seien. Der Oktober weise ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus - TUI wolle die Saison in den November hinein verlängern. Auch die Buchungen für den Winter 2023/24 seien im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen. Wie sich das konkret in den Zahlen niederschlage, werde sich am 6. Dezember zeigen. Dann veröffentliche TUI seine Kennziffern für das Geschäftsjahr 2022/2023 (per 30. September).TUI gewinne am Mittwoch rund 4 Prozent auf 5,77 Euro und liege damit über der besagten 5,63er Marke. Das Problem: Am gestrigen Tag habe der Tourismus-Titel - intraday - ebenfalls in diesem Bereich notiert und die Gewinne dann, in einem schwächelnden Gesamtmarkt, zum Ende des Handelstages wieder abgegeben (Schlusskurs vom Dienstag: 5,57 Euro). Aus charttechnischer Sicht wäre ohnehin wichtiger, dass die Aktie die psychologisch und chattechnisch wichtige 6-Euro-Marke zurückerobere. Dann könnte zumindest etwas Entwarnung gegeben werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: