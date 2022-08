Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (11.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe mit seinen gestrigen Zahlen zum dritten Quartal nicht überzeugen können. Vor allem die höher als erwartet ausgefallenen Netto-Verluste hätten sauer aufgestoßen. Das habe auch den Analysten nicht gefallen, die bei ihrer tendenziell kritischen Haltung gegenüber dem Tourismus-Titel bleiben würden.Das US-Analysehaus Bernstein Research etwa habe die Einstufung für TUI nach Quartalszahlen auf "market-perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Sommer schaue sonnig aus für den Reiseanbieter, habe Analyst Richard Clarke in einer aktuellen Studie geschrieben. Die Buchungen betrügen 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Die Preise lägen sogar 20 Prozent darüber. Die Frage sei nur, was der europäische Verbraucher nach dem Sommer tue angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten.Die UBS sei indes deutlich skeptischer. Die Schweizer Großbank habe ihre Verkaufsempfehlung für den Tourismus-Titel nach den Q3-Zahlen auf mit einem Kursziel von 155 Euro bestätigt. Die durchschnittlichen Preise des Reiseanbieters seien um 18 Prozent gestiegen, so der UBS-Analyst Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion. Im vierten Quartal könne allerdings Abwärtsdruck aufkommen.Die TUI-Aktie, die Anfang der Woche noch bei 1,78 Euro in der Spitze gelegen habe, notiere am Donnerstag mit einem Abschlag von rund einem Prozent bei 1,71 Euro.Kurzum: Anleger machen besser weiterhin einen Bogen um die TUI-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link