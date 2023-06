XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,14 EUR +1,79% (02.06.2023, 12:30)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (02.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie könne sich trotz des heutigen Aufschlags nach wie vor nicht nachhaltig von ihren Tiefständen entfernen. Dabei habe es zuletzt mehrere durchaus positive Nachrichten gegeben. Neben der Verlängerung zweier Kreditlinien und dem positiven Buchungsstand für die Branche habe zuletzt auch eine renommierte Rating-Agentur dem Veranstalter ein Upgrade gegeben.Konkret habe nämlich Moody's die Bonität des Hannoveraner Reisekonzerns jüngst von "B3" auf "B2" angehoben - der Ausblick für das Rating sei weiterhin positiv. Die US-Ratingagentur gehe davon aus, dass die anhaltende Ertragsverbesserung aufgrund der starken Buchungen im Sommer den weiteren Abbau der Verschuldung bei TUI erleichtern werde. Moody's rechne damit, dass der Verschuldungsgrad in den nächsten 12 bis 18 Monaten sinken dürfte.Das Problem, warum der Kurs nicht in Schwung komme, dürften wohl die Nachwehen des schwammigen Ausblicks im Rahmen der schwachen Q2-Zahlen sein. TUIs Aussagen, dass man zu profitablem Wachstum und alter Stärken zurückkehren wolle, seien faktisch Worthülsen. Und auch die Aussage, dass ein signifikant besseres operatives Ergebnis angestrebt werde, helfe nicht wirklich weiter. Konkrete (positive) Zahlen würden Anleger deutlich stärker auf die Käuferseite treten lassen.Die TUI-Aktie könne zum Wochenausklang etwas Boden gutmachen und notiere zur Mittagszeit mit einem Aufschlag von 1,8% bei 6,14 Euro. Das charttechnisch Bild sei dennoch weiterhin trüb. Aufhellen würde es sich durch einen Sprung über das Mai-Hoch bei 6,50 Euro - dort verlaufe aktuell auch der GD50. Nach unten wäre das Allzeittief bei 5,63 Euro noch eine letzte (kleine) Absicherung.