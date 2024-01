Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (04.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.2023 sei ein richtig gutes Reisejahr gewesen. Das habe sich auch in den starken Jahreszahlen 2022/2023 von TUI niedergeschlagen. Für 2024 sehe der Reiseveranstalter aus Hannover 2024 weiteres Wachstum. Auch die Prognose des Deutschen Reiseverbandes (DRV) gehe in diese Richtung.Die hiesige Reisewirtschaft rechne angesichts kräftiger Nachfrage für die Sommersaison mit steigenden Umsätzen bei Urlaubs- und Privatreisen. Der Branchenverband DRV erwarte, dass die Menschen in Deutschland für Leistungen, die vor Urlaubsantritt gebucht würden, insgesamt 78 Milliarden Euro ausgeben würden - sowohl für Pauschalreisen als auch für individuell zusammengestellten Urlaub. Vorhergesagt worden sei am Donnerstag ein Umsatzwachstum von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr für Reisen ab mindestens einer Übernachtung. Die Zahl der Reisenden dürfte allerdings auch im Touristikjahr 2023/24 den Wert vor der Corona-Pandemie verfehlen.Angesichts der hohen Inflation seien bereits 2022/2023 weniger Menschen mit Reiseveranstaltern unterwegs als vor der Pandemie gewesen. Noch nicht absehbar sei den Angaben zufolge, wie sich die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Luftverkehrsteuer auf die Preise und die Nachfrage auswirken werde. "Offenkundig konnten sich schon 2023 viele Bundesbürger aufgrund gestiegener Kosten keine Urlaubsreise mehr leisten", habe DRV-Präsident Norbert Fiebig gesagt. Die Bundesregierung dürfte das Reisen nicht noch weiter verteuern.Die Mehrheit der Bevölkerung werde der Prognose zufolge auf das Reisen aber nicht verzichten. Darauf hätten auch die Vorausbuchungen von Veranstalterreisen für die Sommersaison hingedeutet, die bislang deutlich über den Werten vom vergangenen sowie dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 lägen.Die TUI-Aktie, die am Donnerstag ein Prozent im Minus notiere, bleibe aus Sicht des AKTIONÄR interessant. Neben den guten Perspektiven locke auch die günstige Bewertung zum Einstieg. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig den Bereich zwischen 6,95 und 7,00 Euro zu verteidigen.Wer bei der TUI-Wette mitmacht, bleibt weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link