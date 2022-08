Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (29.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die angespannte Lage bei der TUI-Aktie habe sich infolge der schwachen Q3-Zahlen weiter verschlechtert. Anleger hätten mit einem deutlich niedrigeren Netto-Verlust gerechnet. Zudem bleibe unklar, wann es der Konzern zurück in die Gewinnzone schafft. Unterdessen stehe die TUI-Aktie kurz davor, ein weiteres Verkaufssignal auszulösen.Zwischen Mitte Juli und Mitte August sei die Stimmung bei den Anlegern noch gut gewesen. Nach dem vorherigen heftigen Abverkauf sei der Titel in der Spitze über 30 Prozent nach oben geklettert. Doch DER AKTIONÄR habe bereits im Voraus gewarnt. Aus charttechnischer Sicht habe sich aus dem Kursverfall mit anschließenden Erholung in Form eines Aufwärtskanals eine bearishe Flaggen-Formation ergeben.Die Formation habe die TUI-Aktie schließlich mit Bruch der unteren Kanalbegrenzung bei 1,73 Euro aufgelöst und damit ein Verkaufssignal generiert. Zügig sei es weiter in Richtung Süden bis an den Unterstützungsbereich gegangen, der sich zwischen 1,42 und 1,50 Euro aufspanne. Nun sei es von großer Bedeutung, dass sich die Papiere in diesem Bereich stabilisieren würden. Sollten jedoch auch diese Marken keinen Halt bieten, dürfte es weiter dynamisch abwärtsgehen bis zum Corona-Tief bei 1,25 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: