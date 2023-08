XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

7,31 EUR -0,68% (01.08.2023, 12:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (01.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der TUI-Aktie sei am gestrigen Montag im vierten Anlauf der Ausbruch über die hartnäckige Widerstandszone im Bereich von 7,15 Euro geglückt. Grund dafür dürfte auch eine weitere positive Branchenstudie sein: Die Anzeichen würden sich nämlich zusehends verdichten, dass 2023 ein herausragendes Reisejahr werden dürfte.Die deutsche Reise- und Tourismusbranche werde laut Statista-Schätzungen im laufenden Jahr das Vor-Corona-Niveau (2019) mit einem Volumen von rund 57 Mrd. Euro übertreffen. Der Umsatz im Reisen & Tourismus-Markt werde 2023 den Prognosen zufolge etwa 62,2 Mrd. Euro betragen. Der Markt für "Pauschalurlaub", also TUIs Steckenpferd, sei mit einem erwarteten Volumen von 38,3 Mrd. Euro im Jahr 2023 das größte Segment. Und für 2024 und 2025 solle das gesamte touristische Marktvolumen auf 64 bzw. 65 Mrd. Euro steigen.Die TUI-Aktie pendele am Dienstag um ihren Vortagesschluss bei 7,36 Euro. Rein charttechnisch wäre jetzt Platz bis zur psychologisch wichtigen 8-Euro-Marke bzw. zum GD200 bei 8,02 Euro. Nach unten fungiere das besagte Ausbruchsniveau (frühere Widerstandszone) bei 7,15 Euro nun als Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:7,316 EUR -0,92% (01.08.2023, 12:51)