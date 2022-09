Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (05.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gelockerte Pandemie-Beschränkungen und immenser "Corona-Nachholbedarf" hätten den Reiseveranstaltern wie TUI wohl einen starken Sommer 2022 beschert. Die Hannoveraner etwa würden für die Hauptreisezeit mit Buchungszahlen im Bereich des 2019er-Niveaus rechnen. Doch die große Frage laute: Wie gehe es mit Blick auf den Winter und das kommende Jahr weiter?Laut einer aktuellen Umfrage (550 Teilnehmer) des "Reise-vor9-Newsletters" sei der Großteil der Reisebüro- und Veranstalterprofis pessimistisch, was das Buchungsvolumen für den kommenden Winter betreffe. 69 Prozent der befragten Touristiker hätten nämlich in der Umfrage angegeben, dass sie für die kalte Jahreszeit mit einer eher geringen Nachfrage rechnen würden.Etwas positiver seien die Aussichten für den Sommer 2023 beurteilt worden. 44 Prozent der Reisebüro-Beschäftigten und 60 Prozent der Mitarbeiter von Veranstaltern würden in der Umfrage sehr starke oder starke Buchungseingänge prognostizieren.Insgesamt glaube eine Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer, dass die Kunden im kommenden Jahr weniger und kürzer reisen würden. Zudem sähen sie preisgünstigere Destinationen auf dem Vormarsch. Das sei mit Blick auf die hohe Inflation in Deutschland (im August: 7,9 Prozent) wenig verwunderlich. Für den Herbst prognostiziere die Bundesbank gar zweistellige Raten. Und auch für die kommenden Jahre würden nicht wenige Experten hohe Teuerungswerte erwarten.Der Tourismus-Himmel scheine sich mit Blick auf die massive Inflation zunehmend wieder zu verdunkeln. Die Menschen müssten wegen der brutal gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten an allen Fronten sparen - (teuren) Urlaub am Mittelmeer à la TUI dürften sich viele daher nicht mehr leisten können. Kurzum: Es müsse mit neuen weiteren Rücksetzern bei der TUI-Aktie gerechnet werden.Anleger machen besser einen Bogen um die TUI-Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link