Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Krieg, Inflation und drohende Rezession - all das mache der bereits Corona-geplagten Tourismus-Branche zu schaffen und spiegle auch den Kurs der TUI-Aktie wider. Damit nicht genug: Neben dem weiter einbrechenden Gesamtmarkt schlage nun auch der Deutsche Tourismusverband (DTV) Alarm und fürchte Insolvenzen. Der Titel rutsche unter eine wichtige Marke.Aufgrund der hohen Energiepreise rechne der DTV mit einem harten Winter für die Branche und warnt vor Betriebsschließungen. Verbandspräsident Reinhard Meyer habe an Wirtschaftsminister Robert Habeck appelliert und fordere sinngemäß, die Betriebe und Akteure im Rahmen von wirtschaftlichen Sicherungsmaßnahmen mit einzubeziehen. Gerade kleine und mittelständische Betriebe seien auf Unterstützung angewiesen und müssten unbedingt unter einen Rettungsschirm des Bundes genommen werden. "Wenn sie keine Hilfen erhalten, sind zahlreiche Unternehmensschließungen zu befürchten", so Meyer.Hintergrund zu TUI: Die Hannoveraner seien vom Staat mit vielen Milliarden gerettet worden und hätten einen Teil der Kreditlinien davon zurückgegeben. Allerdings seien mehr als drei Milliarden Euro Nettoschulden immer noch eine gewaltige Belastung - vor allem mit Blick auf die steigenden Zinsen. Auch wenn die Hannoveraner 2022 (per 30. September) operativ in die Gewinnzone würden zurückkehren wollen (Jahreszahlen würden am 14. Dezember veröffentlicht), hätten sich die weiteren Aussichten - mit Blick auf die galoppierende Inflation und drohende Rezession - verdüstert.TUI selbst habe jüngst in einem Quartalsupdate gesagt, dass die Winter-Buchungen derzeit 78 Prozent des Niveaus des Winters 2018/19 betragen würden. Der Trend zu kurzfristigen Buchungen setze sich fort, habe der Veranstalter überdies verlautbaren lassen - was im Ergebnis das hohe Maß an Unsicherheit (bei den Kunden) widerspiegle."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Weder Fundamentaldaten noch Charttechnik sprechen für die Aktie. Die nahende Rezession dürfte die Situation noch zusätzlich erschweren. Anleger sollten weiterhin einen großen Bogen um den Tourismus-Titel machen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 28.09.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link