Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,126 EUR -0,97% (03.10.2023, 10:02)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,15 EUR -0,85% (03.10.2023, 09:50)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (03.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Viel Sonne, hohe Temperaturen und wenig Regen. Der September 2023 sei in Deutschland der wärmste seit dem Beginn der Messung im Jahr gewesen. Diese Entwicklung lasse die TUI-Aktie komplett kalt. Trotz eines gut laufenden Sommergeschäfts und positiver Aussagen zur beginnenden Wintersaison notiere die Aktie im Bereich ihrer historischen Tiefstände.Trotz hoher Inflation und Wirtschaftsflaute würden 90 Prozent der Deutschen planen im kommenden Jahr mindestens genauso viel zu verreisen wie 2023, ein Drittel sogar mehr. Die Mitte August veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal würden die erhoffte Rückkehr in die schwarzen Zahlen auf Netto-Basis belegen. Auch beim Thema Verschuldung seien durchaus signifikante Fortschritte erkennbar.Auch die Bewertung passe: Das 2024er-KUV von rund 0,3 und das KGV von 5 liege zum Teil deutlich unter den Werten der Wettbewerber. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten laute 9,47 Euro - liege damit rund 80 Prozent über dem gegenwärtigen Niveau. Auf eine Dividende dürften die Investoren vermutlich auch im kommenden Jahr vergeblich warten.Im Gesamtjahr 2022/23 (per 30. September) möchte TUI einen signifikanten Anstieg beim bereinigten EBIT erreichen. Das Management habe dazu aber bisher keine detaillierten Zielvorgaben gemacht - das sorge kurz nach Fiskaljahresende für Verunsicherung. Über die endgültigen Ergebnisse werde der Konzern erst am 6. Dezember berichten.DER AKTIONÄR bleibe bei der TUI-Aktie daher am Ball. (Analyse vom 03.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: