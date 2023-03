XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

18,32 EUR +3,14% (06.03.2023, 13:54)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (06.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe seit der Hauptversammlung Mitte Februar mehr als acht Prozent verloren. Sie sehe zwar durch die Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10:1 optisch teurer aus. Doch der vollzogene Reverse-Split - als Voraussetzung für eine erneute Kapitalmaßnahme - führe letztlich dazu, dass für Anleger neues Ungemach drohe.TUI plane nämlich im Laufe des Jahres eine weitere Kapitalerhöhung. Damit wolle der Hannoveraner Konzern nicht nur die staatlichen Kredite, die aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds i.H.v. 479 Mio. Euro geflossen seien, zurückführen. Vielmehr solle auch die teure KfW-Kreditlinie reduziert und im Ergebnis die Bilanz gestärkt werden. Aktuell liege die Netto-Verschuldung bei 3,4 Mrd. Euro. Immerhin ein Fortschritt: Ende 2021 habe der Wert noch bei rund 5 Mrd. Euro gelegen.Diese vierte Kapitalerhöhung, deren Umfang und Zeitpunkt noch nicht feststünden, bedeute für die Anleger indes nichts Gutes: Die Verwässerung, die durch die drei Kapitalerhöhungen in den Corona-Jahren begonnen habe, werde mit der erneuten Kapitalerhöhung weiter verstärkt - sofern der Anleger keine neuen Aktien erwerbe. Und: Sofern TUI irgendwann wieder schwarze Zahlen schreibe, verteile sich der Gewinn auf mehr vorhandene (ausstehende) Aktien.Die TUI-Aktie könne zum Wochenauftakt leicht auf 17,94 Euro zulegen. Damit notiere sie aber weiterhin unter dem für den kurz- und mittelfristigen Trend wichtigen GD50, der aktuell bei 18,85 Euro verlaufe. Diese Marke gelte es nunmehr zu knacken. Gehe es hingegen - aufgrund stärkeren Verkaufsdrucks - wieder abwärts, wäre der GD200 bei 16,89 Euro der nächste Halt. Darunter würden Abgaben bis in den Bereich von 15 Euro drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:18,30 EUR +2,94% (06.03.2023, 14:09)