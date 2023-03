Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (03.03.2023/ac/a/nw)



TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Aktie sei zuletzt alles andere als ein Hingucker gewesen. Der Tourismus-Titel habe im Februar mehr als 4% verloren. Neben der geplanten Kapitalerhöhung dürfte TUI und damit die Aktie weiterhin von diesem (großen) Problem belastet werden.Auch wenn die Buchungslage nach Unternehmensangaben für 2023 positiv ausschaue, dürfte das (bekannte) Verschuldungsproblem die Hannoveraner auch noch in den kommenden Jahren begleiten. Klar, die aktuell 3,4 Mrd. Euro Nettoschulden wolle TUI mit der jüngst abgesegneten Kapitalerhöhung weiter abtragen. Doch dennoch sei Geduld gefragt. Laut der von Bloomberg befragten Analysten werde der Konzern Ende dieses Jahres immer noch unter einer Schuldenlast von 3,1 Mrd. Euro ächzen. Und Ende 2024 würden es nach Einschätzung der Experten nur geringfügig weniger und zwar immer noch 2,6 Mrd. Euro sein.Das große Problem dahinter seien die Zinszahlungen, die die Bilanz belasten würden. Im Jahr 2022 habe der Reiseveranstalter allein dafür 466 Mio. Euro aufwenden müssen. In diesem Jahr solle das sogenannte Finanzergebnis nach aktuellen Aussagen von Pressesprecher Alexander Esener gegenüber dem "Aktionär" in einer Range zwischen 410 und 430 Mio. Euro liegen. Und das vor dem Hintergrund, dass der Verkauf von Reisen nicht gerade ein margenstarkes Geschäft sei: 2019 habe TUI unter dem Strich einen Gewinn von 416 Mio. Euro erzielt - das entspreche einer Netto-Marge von nur 2,2%. Es bedürfe keiner höheren Mathematik , um nun zu erkennen, dass der Weg zurück in die Gewinnzone zumindest ein steiniger werden dürfte. TUI selbst habe bisher auch keine Prognose abgegeben, wann wieder schwarze Zahlen in den Büchern stehen sollten.Die TUI-Aktie könne am Freitagnachmittag rd. 1,5% auf 17,52 Euro zulegen. Damit notiere sie weiter unter dem für den kurz- und mittelfristigen Trend wichtigen GD50 bei 18,74 Euro. Gehe es weiter abwärts, wäre der GD200 bei 16,89 Euro der nächste Halt. Darunter würden Abgaben bis in den Bereich von 15 Euro drohen.