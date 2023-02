XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

18,25 EUR +0,83% (28.02.2023, 11:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (28.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie zeige sich nach der jüngst vollzogenen Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10 zu 1 durchaus stabil. Aktuelle Nachrichten aus dem Unternehmen gebe es nicht. Dafür steche eine sehr positive Analysteneinschätzung ins Auge, die aber allein auf weiter Flur stehe. AlsterResearch sehe die TUI-Aktie als "Kauf" und habe sein Kursziel jüngst auf 35 Euro angehoben. Demnach hätte das Papier des Hannoveraner Reisekonzerns rund 100% Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Die Mehrheit der Experten sei indes pessimistisch für die TUI-Aktie. Von 22 von Bloomberg befragten Analysten würden zehn zum Verkauf raten, sieben stünden dem Titel neutral gegenüberstehen und nur zwei (einschließlich Alsterresearch) würden ihn als kaufenswert erachten. Das 12-Montas-Konsensziel von 18,66 impliziere zudem nur minimales Aufwärtspotenzial.Die TUI-Aktie notiere aktuell mit einem Plus von 0,8% bei 18,25 Euro und liege damit über dem GD200, der aktuell bei 17,80 Euro verlaufe. Auf dem Weg nach oben wäre die psychologisch wichtige 20-Euro-Marke (frühere 2-Euro-Marke) das nächste Ziel. Werde der GD 200 erneut unterschritten, würden Abgaben drohen, die bis in den Bereich von 15 (1,50) Euro führen könnten."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung und sehe TUI mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis weiter skeptisch. Zum einen stehe in diesem eine erneute Kapitalerhöhung an, zum anderen sei nicht klar, wann die Rückkehr in die Gewinnzone gelinge. Die TUI-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2023)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:18,298 EUR -0,20% (28.02.2023, 11:43)