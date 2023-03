Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (02.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei nach dem Reverse-Split nicht gut in den März gestartet. Am Donnerstag knüpfe der Titel an die Kursverluste vom Monatsauftakt an. Eine neue Urlaubsumfrage wecke Zweifel, ob 2023 tatsächlich - wie jüngst berichtet - ein top Jahr für die Reiseveranstalter wie TUI werde.Nach den Corona-Jahren seien die Deutschen zwar urlaubsreif - aber sie müssten sparen. 32 Prozent der rund 5.000 Befragten hätten in einer am Mittwoch vorgestellten Studie des ADAC von einem im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Urlaubsbedürfnis berichtet. Nur bei sechs Prozent sei es gesunken. Allerdings könnte für viele Reisewillige das Geld zum Problem werden. Denn Rund ein Viertel der Befragten (24 Prozent) habe auch erklärt, dass sie weniger Geld für eine Reise aufwenden würden oder ganz verzichten würden. Das bedeutet, dass Reisen vermehrt online selbst gebucht werden und weniger Urlauber ins (TUI)-Reisebüro gehen dürften, so Kaletta.2021 hätten nur elf Prozent von einem sinkenden Budget berichtet. Hier könnte allerdings auch der Vergleich mit dem ersten Corona-Jahr 2020 das Ergebnis beeinflusst haben, in dem viele Reisen ausgefallen seien. Allerdings hätten auch 38 Prozent der Befragten gesagt, dass sie erwarten würden, dass sich ihre finanzielle Situation dieses Jahr etwas oder deutlich verschlechtern werde.Viele Reisende (63 Prozent) würden der Studie nach daher dieses Jahr "wahrscheinlich" in Deutschland bleiben, was für einen Mittelmeer-Spezialisten wie TUI selbstredend kontraproduktiv sei. Vor Corona habe der Wert mit 45 Prozent noch deutlich tiefer gelegen. Ebenfalls spannend: 31 Prozent der Befragten wollen auch beim Komfort Abstriche in Kauf nehmen, so Kaletta. Das könnte etwa bedeuten, dass statt teurem Hotel ein kostengünstigerer Camping-Urlaub ins Auge gefasst werde.Die aktuelle Umfrage deute an, dass doch eine Vielzahl - aufgrund von einer angespannten finanziellen Lage - von Reiselustigen intensiv nach kostengünstigen Urlaubsalternativen suche und damit wohl einen Bogen um Mittelmeer-Urlaub nebst teurem Hotel oder zumindest von einer kostenintensivere Reisebüro-Buchung Abstand nehme. Ob die Kunden dann bei einem klassischen Reiseportal wie etwa Booking, Expedia, Trivago, Tripadvisor buchen oder womöglich die digitalen Kanäle von TUI nutzen würden, sei nicht absehbar. DER AKTIONÄR stehe der TUI-Aktie jedenfalls mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin skeptisch gegenüber, zumal auch das Chartbild sich wieder eingetrübt habe.Die Papiere des Reiseveranstalters aus Hannover sind daher kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)