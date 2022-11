Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,622 EUR +1,34% (08.11.2022, 15:09)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,619 EUR +1,86% (08.11.2022, 14:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (08.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Reisekonzen werde erst am 14. Dezember die Zahlen fürs Sommerquartal vorlegen und womöglich einen Ausblick auf 2023 wagen. Auch wenn die TUI-Aktie sich zuletzt habe erholen können, seien viele Investoren mit Blick auf die Kombination von Rezession und Inflation skeptisch für das kommende (Reise-)Jahr. Aktuelle Zahlen vom Tats-Reisebüro-Spiegel würden diese Haltung bestätigen.Der Oktober sei für die Reisebranche tendenziell ein schwächerer Monat gewesen. Die gesamten fakturierten Reisebüro-Umsätze hätten 18% unter dem Vergleichsmonat des Vorkrisenjahres gelegen, habe jüngst der Reise-vor-9-Newsletter berichtet. Im September habe der Rückstand noch 13,3% betragen. Kumuliert, also von Januar bis Oktober, betrage das Minus im laufenden Jahr 25% gegenüber 2019.Auch der Vergleich beim kumulierten Auftragsbestand dürfte die Laune den Touristik-Unternehmen nicht gerade heben. Hier werde der Zeitraum November 2021 bis Oktober 2022 mit November 2018 bis Oktober 2019 gegenüber gestellt. Aktuell betrageder Rückstand beim Auftragseingang in der gesamten Touristik knapp ein Drittel, so die fvw.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: