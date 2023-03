Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,22 EUR -47,97% (28.03.2023, 11:05)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,214 EUR -47,75% (28.03.2023, 10:50)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG505



WKN TUI-Aktie:

TUAG50



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (28.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie verliere heute fast die Hälfte an Wert. Aber keine Panik, es gebe keine neuen Hiobsbotschaften. Am heutigen Dienstag beginne die Umsetzung der Kapitalerhöhung. Die Aktie handele heute also den ersten Tag ex-Bezugsrecht. In Summe falle der Abschlag zur Stunde rechnerisch deutlich geringer aus als die dargestellten minus 48%.Mit dem Start der Kapitalerhöhung würden die Papiere des Reisekonzerns ex Bezugsrecht gehandelt. Das bedeute: Für drei bestehende Aktien würden die Anteilseigner das Recht zum Erwerb acht neuer Aktien erhalten. Wer von seinem Bezugsrecht Gebrauch machen wolle, müsse zusätzlich je 5,55 Euro für die neuen Papiere zahlen.Die Bezugsrechte würden zur Stunde zu 6,50 Euro gehandelt, während der Kurs der Aktien 8,20 Euro beträgt. In Summe seien das 14,70 Euro. Gegenüber dem Xetra-Vortagesschluss von 15,72 Euro ergebe sich damit aktuell rein rechnerisch ein Abschlag von 6,5%.Die Bezugsfrist ende am 17. April 2023. Danach ende auch der Handel mit den Bezugsrechten. Sollten Anleger keine Bezugsrechte beziehen und die entsprechenden Mitteilungen von Bank oder Broker ignorieren, dann würden die Bezugsrechte unlimitiert am letzten Handelstag automatisch aus dem Depot verkauft.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: