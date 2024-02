Investierte Anleger können sich freuen und bleiben bei der TUI-Aktie dabei, beachten jedoch die Stopp-Marke bei 5,50 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Im Dezember habe TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert gute Buchungen für den Winter prognostiziert. Konkrete Zahlen vom TUI-Konzern würden noch nicht vor liegen. Aber Buchungszahlen zur Reisebranche insgesamt seien öffentlich geworden. Und die könnten sich sehen lassen. In gewissem Umfang würden sie auch Hochrechnungen zum Marktführer ableiten lassen. Auch für die TUI-Aktie.Das Buchungsaufkommen im deutschen Urlaubsreisemarkt bleibe hoch. Das schreibe das Travel-News-Portal "Reise vor 9" unter Berufung auf Zahlen des Reisevertriebspanel Travel Data + Analytics (TDA). Demnach würden die Reise-Buchungen per Ende des Jahres 2023 sehr deutlich über den Vergleichsniveaus 2022 und 2019 (Vor-Corona) liegen.Das gebuchte Urlaubsreisevolumen im Dezember sei sogar vergleichsweise hoch ausgefallen, denn normalerweise flache die Buchungskurve über die Urlaubs- und Feiertage im Dezember ab, bevor sie sich im Januar zum höchsten Wert des Jahres aufschwinge. Und soviel vorab: Auch in den ersten beiden Januar-Wochen halte das Neubuchungsaufkommen mit dem überaus guten Vorjahr noch Schritt.55 Prozent des Monatsumsatzes sei im Dezember 2023 auf die Buchung von Sommerurlauben 2024 entfallen. Mit den wachstumsstarken Dezember-Buchungen (+24 Prozent zu 2019 bzw. +33 Prozent zu 2022) würden die Sommerumsätze kumuliert zum Vormonat auf ein Plus von acht Prozent steigen.Die aktuelle Wintersaison 2023/24 halte sich wie im Vormonat bei einem kumulierten Umsatzplus in Höhe von zwölf Prozent. Im Vorjahresvergleich schmelze der Vorsprung um sechs Prozentpunkte ab. Auch wenn die winterlichen Buchungseingänge im Dezember 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat in Umsatz vier Prozent geringer ausgefallen seien, bleibe es wahrscheinlich, dass der aktuellen Wintersaison dasselbe gelinge wie schon dem Vorjahressommer: der Abschluss in positiven Umsatzzahlen zum Saisonende. In Personen hätten bis dato 24 Prozent mehr Bundesbürger einen Winterurlaub gebucht als im Vorjahr. Zum Vor-Corona-Niveau würden nur noch 14 Prozent fehlen.Laut einer anderen Umfrage unter Reisebüros hätten sich rund zwei Drittel der befragten Reiseprofis zufrieden gezeigt mit der aktuellen Buchungslage. Davon hätten 39 Prozent sogar angegeben, dass ihre Erwartungen voll erfüllt worden seien. Bei den Destinationen würden sich aktuell zwei klare Favoriten abzeichnen: Rund 44 Prozent der Kunden würden für 2024 Warmwasser-Ziele in Europa und 43 Prozent Langstrecken-Ziele buchen. Zur Preisentwicklung für Pauschalreisen im Jahr 2024 hätten 71 Prozent der befragten Reiseprofis gesagt, dass die Preise gegenüber 2023 gestiegen seien.Die Branchenzahlen würden positive Rückschlüsse auf Marktführer TUI zulassen. In einem gewissen Maß könnten die Zahlen auf den Reise-Riesen übertragen werden. Auf Anfrage von DER AKTIONÄR habe ein TUI-Sprecher auf die nahende Hauptversammlung am 13. Februar verwiesen: "Dann sagen wir auch etwas zu den Buchungen." Wichtigster HV-Tagesordnungspunkt werde jedoch die Abstimmung über die Rückkehr des Listings der TUI-Aktie von London nach Deutschland - mit Aussicht auf Aufnahme in den MDAX.Die TUI-Aktie sei am Donnerstag bis auf 6,15 Euro abgerutscht und habe sich bis auf wenige Cent dem GD200 genähert, der aktuell bei 6,09 Euro verlaufe. Am Freitag-Vormittag erhole sich der Titel wieder auf 6,26 Euro.Am gestrigen Streiktag der großen Verkehrsflughäfen habe TUIfly übrigens alle ihre Gäste doch in den Urlaub geflogen. TUI-Chef Sebastian Ebel habe sich via Linkedin vor allem bei den Regional-Flughäfen Braunschweig, Baden-Baden, Paderborn, Münster und Memmingen bedankt, wohin die Flugdispo auch die Crews umgebucht habe.Der Reisekonzern TUI bleibe selbstverständlich abhängig vom Reise-Verhalten der Urlauber. Von den aktuellen Buchungszahlen sollte TUI eine gehörige Portion eintüten können, die sich auch positiv auf die Geschäftszahlen auswirken würden.