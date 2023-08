ISIN TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt TUI das große Portfolio starker Veranstalter, 1.200 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 130 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich im seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.



Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. (02.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Anzeichen dafür, dass 2023 ein herausragendes Reisejahr werden dürfte, würden sich zusehends verdichten. Der TUI-Aktie sei bereits zu Wochenbeginn ein Ausbruch über einen charttechnischen Widerstand gelungen. In der kommenden Woche würden die Q3-Zahlen belegen, ob sich der Erholungskurs fortsetze. Sie würden am 9. August veröffentlicht und mit Blick auf die aktuell starke Buchungslage durchaus Überraschungspotenzial bergen.Die TUI-Aktie habe am Montag rund 3% auf 7,22 Euro gewonnen und die hartnäckige Widerstandszone im Bereich von 7,15 Euro überwunden. Am Mittwoch erweise sich der Ausbruch aber als nicht nachhaltig, der Wert falle erneut unter 7 Euro. Nach oben sei weiterhin Platz bis zum GD200 bei 8,02 Euro. Nach unten sichere der GD50 bei 6,60 Euro ab."Der Aktionär" habe bei der TUI-Aktie Anfang Juni zum Kauf geraten. Anleger sollten dabeibleiben, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:6,942 EUR -4,09% (02.08.2023, 11:55)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:6,958 EUR -2,85% (02.08.2023, 11:40)