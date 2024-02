Börsenplätze TUI-Aktie:



TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist einer der führenden Touristikkonzerne der Welt. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Der TUI Konzern bietet für seine 21 Millionen Kunden integrierte Services aus einer Hand.



Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 eigene Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem globalen touristischen Plattformunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (26.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG505, WKN: TUAG50, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer wieder stehe die Reise-Branche in der Kritik, wenn es um Klima- und Umweltschutz gehe. Der Touristik-Konzern TUI habe sich daher selbst verbindliche Ziele gesetzt, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Nun lege TUI eine Anleihe auf, deren Verzinsung an die Erreichung bestimmter Nachhaltigkeitsziele gekoppelt sei.Die TUI AG habe heute den Start der Platzierung einer Nachhaltigkeitsanleihe mit einem angestrebten Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bekannt gegeben. Privatanleger würden dabei außen vor bleiben, nur institutionelle Investoren würden angesprochen.Die Verzinsung der Anleihe sei an die Erreichung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels gekoppelt. Die CO2-Emissionen der Airlines der TUI Group pro Revenue Passenger Kilometer (RPK) sollten bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2026 (per 30. September 2026) um mindestens elf Prozent gesenkt werden. Das gelte im Vergleich zu den Emissionen zum am 30. September 2019 beendeten Geschäftsjahr.Die Platzierung der Anleihe beginne heute, und der Preis werde voraussichtlich in den kommenden Tagen festgelegt werden. Es gebe keine Garantie dafür, dass die Emission der Anleihe abgeschlossen werde. Mit dem Emissionserlös sollten bestehende Verbindlichkeiten zurückgezahlt, habe TUI mitgeteilt. So sollten die KfW-Kreditlinie reduziert und mit der Anleihe verbundene Aufwendungen abgedeckt werden.Die TUI-Aktie habe auf die Meldung zur Anleihen-Emission im Xetra-Handel am Montag mit einem kleinen Schreck-Absacker bis auf 6,46 Euro reagiert. Zuletzt habe sich der Kurs wieder auf 6,62 Euro erholt. Damit bleibe der TUI-Kurs knapp unterhalb seines GD50. Die entsprechende Linie verlaufe aktuell bei 6,66 Euro.TUI setze sich für eine nachhaltige Transformation des Reisens ein. Gemeinsam mit Partnern arbeite der Konzern daran, die positiven Effekte des Tourismus für die Menschen vor Ort zu stärken und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Auch wenn die Deutsche Umwelthilfe in jüngsten Vorwürfen glaube, dass TUI die publizierten Ziele kaum erreichen werde: Mit der nun aufgelegten Nachhaltigkeitsanleihe mache der Reise-Konzern ernst mit dem Ziel, bis Herbst 2026 den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Der gleichzeitige Abbau von Schulden sei ein positives Signal.Die TUI-Aktie dürfte mittelfristig ihren Weg über die Widerstandszone bei 7,40 Euro fortsetzen. "Der Aktionär" hat ein Langfrist-Kursziel von 11 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link